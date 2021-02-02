Sakarya Büyükşehir Belediyesinden bilinçli su tüketimi açıklaması - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden bilinçli su tüketimi açıklaması

02.02.2021 16:57
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden bilinçli su tüketimi açıklaması, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilinçli su tüketimiyle litrelerce suyun tasarruf edilebileceğini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilinçli su tüketimiyle litrelerce suyun tasarruf edilebileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, israfın önlenmesi, bilinçli kullanımın özendirilmesi için her bir ferdin sorumluluk sahibi olması gerektiği belirtildi.

Su kaynaklarının korunması için Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiği ve doğal kaynakların sonsuz olmadığına dikkat çekilen açıklamada, çok basit yöntemlerle litrelerce suyun tasarruf edilebileceği vurgulandı.

SASKİ olarak alternatif su kaynaklarıyla şehrin çevrelendiği, geleceğe yönelik hazırlıkların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Hayata geçirdiğimiz alt yapı yatırımlarıyla kayıp kaçak oranını minimum seviyelere indiriyor, atık su arıtma tesislerimizle su kaynaklarımızı koruma altına alıyoruz. Hiçbir doğal kaynağın sonsuz olmadığı gerçeğinden hareketle bilinçli su tüketimi için yeni bir farkındalık çalışması başlatıyoruz. Unutmamalıyız ki, su tasarrufu, bilinçli su kullanımı her bir kişinin gönüllü sorumluluğudur." ifadesi kullanıldı.

Çok basit uygulamalarla litrelerce suyun tasarruf edilebileceğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su hayatın olmazsa olmazı, yaşamın kaynağıdır. Suyun korunması, bilinçli su kullanımının özendirilmesi için hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Duş sürelerini azaltarak 36 litre, el yıkarken veya diş fırçalarken musluğun kapatılmasıyla 12 litre su tasarrufu sağlarız. Park alanlarını yıkamak yerine süpürdüğümüzde 675, doğru sulama ile 3 bin 780, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam dolu çalıştırılmasıyla haftada 225 litre su tasarrufu elde edebiliriz. Musluklardan ve yağmurlama sistemlerindeki sızıntıların engellenmesiyle 2 bin 340 litre, akıllı sulama sistemleri ile ise 180 litre tasarruf yapılabilir."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesinden bilinçli su tüketimi açıklaması - Son Dakika


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