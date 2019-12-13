Sakarya Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kurumda görevli bürokratların adını kullanarak yardım talep edenlere karşı yasal süreç başlatıldığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kurumda görevli bürokratların adını kullanarak yardım talep edenlere karşı yasal süreç başlatıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının adı kullanılarak firmalardan yardım talebinde bulunulduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna arz ediyoruz."

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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