Sakarya Büyükşehir Belediyesinden engellilere ulaşım hizmeti - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden engellilere ulaşım hizmeti

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engellilere özel ulaşım hizmeti veriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden engellilere ulaşım hizmeti, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engellilere özel ulaşım hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ortopedik engeli ve toplu taşıma kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşların, özel tertibatlı liftli engelli taşıma araçlarını kullandığı belirtildi.

Açıklamada, bu araçlarla evlerinden alınan engellilerin, istedikleri yere götürüldüğü ve daha sonra tekrar evlerine bırakıldığı bildirildi.

Tüm hizmetlerin, engelliler ve ailelerinin ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirildiği aktarılan açıklama, engelli vatandaşların, toplumla kaynaşmalarına katkı sunulması amacıyla çalışmaların hızla sürdürüleceği kaydedildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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