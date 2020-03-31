Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
6 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolileri ulaştırılıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolileri ulaştırılıyor.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisine alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan, bu sebeple işlerinden mahrum kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediliyor.
Bu kapsamda hayırsever iş adamları, işletmeler ve kurumlardan gelen yardımlarla oluşturulan ve içerisinde bir ay yetecek kadar erzak bulunan yardım kolileri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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