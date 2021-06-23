Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da önemli temaslarda bulunan Yüce, ilk olarak AK Parti Genel Merkezi'nde büyükşehir belediye başkanları ve il başkanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile görüşen Yüce, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Erdoğan'a kentte yürütülen ve gelecek süreçte hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi veren Yüce, Sakarya'nın tüm alanlarda geleceğin parlayan yıldızı olacağını ifade ettiğini bildirdi.

YADEM'in etkinlikleri ilgi görüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'nde (YADEM) yeni başlatılan etkinlikler büyük talep görüyor.

YADEM'e üye olan ve salgın sürecinde evlerinde sosyal hayattan uzak kalan yaşlılar, haftanın farklı günlerinde düzenlenen etkinliklere ilgi gösteriyor.

YADEM eğitmenleri, Serdivan Gölpark'ta programa üye olan vatandaşlarla spor, egzersiz ve yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Yaşlıların her türlü sorunlarını dinleyip sosyal, psikolojik ve tüm konularda çözüm odaklı çalışma yapan YADEM'in bu etkinliğinden memnun kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Sakarya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ve refakatçilerinin, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla 26-27 Haziran'da yapılacak YKS'nin giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş belgesini gösteren öğrencilerin refakatçileriyle belediyenin toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.

Sınava ulaşım konusunda aksaklık yaşanmaması için tüm hatların hizmet vereceği vurgulanan açıklamada, "Oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.