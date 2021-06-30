Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "Kaçan Kurbanlık Yakalama" konulu seminerler düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından her yıl Kurban Bayramı öncesinde ilçe belediyelerinde çalışan ekiplere kaçan kurbanların yakalanmasına yönelik eğitimler verildiği belirtildi.

Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek kaçan kurbanlıkları yakalamak için seminerler düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Eğitim semineri sayesinde hayvanlarımız zarar görmeden toplanabilecek. Böylelikle toplama esnasında yapılan yanlış uygulamalarında önüne geçilmiş olunacak. Bu eğitimler sayesinde Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek kazaları da minimuma indirmek hedeflenmektedir. Tüm ilçe belediyelerin sokak hayvanlarını toplama ekiplerine 1 gün süren eğitimleri sonucunda sertifikaları verilerek bilinçli görevliler oluşturulmuştur."

SAMEK'in online programıyla Osmanlı Türkçesi ve Kur'an-ı Kerim öğrendiler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) programları devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Dairesinden yapılan açıklamada, online olarak gerçekleştirilen Osmanlı Türkçesi ve Kur'an-ı Kerim eğitimleri, vatandaşlardan büyük talep gördüğü belirtildi.

"Osmanlı Türkçesi ve Kur'an-ı Kerim Kursu" programıyla internet üzerinden 784 kişiye toplam 913 saat eğitim verildiği aktarılan açıklamada, "Bu eğitimlerde Osmanlı Türkçesi'nin kullanımı ve Kur'an okuma konusunda başarılı olan toplamda 413 katılımcı, sertifika almaya hak kazandı. Online eğitimlerle kısa sürede önemli bir başarı elde eden katılımcılar, 1 Temmuz Perşembe günü Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenecek törenle sertifikalarını alacak." ifadelerine yer verildi.