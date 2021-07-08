Üye Girişi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

08.07.2021 10:45
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış sonrası olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde aralıksız çalışma yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış sonrası olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde aralıksız çalışma yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaali'deki çalışmalarda sona gelen Yol-Bak, SASKİ ve itfaiye ekipleri, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla son 24 saatte yağış rejiminden olumsuz etkilenen doğu ilçeleri Akyazı ve Hendek'te de hayatın normale dönmesi için seferber oldu.

İlçe merkezinde ve kırsal bölgelerde taşkının yaşandığı yerleşim alanlarında yardıma koşan ekipler, vatandaşın taleplerine tek tek cevap veriyor. Yaşam alanı dışında, çamur ve taşla dolan derelerde ıslah çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, sel sebebiyle tahrip olan yolları onarıyor. Büyükşehir itfaiyesi sel mağduru olan vatandaşların evlerinde ve hayvan bakım alanlarında tahliye işlemi uyguluyor.

İklim değişikliği çalıştayı düzenlendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Sakarya'da çalıştay düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye'de pilot il olarak Sakarya'yı seçtiği projeyle ilgili çalıştay, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Serdivan'da bir otelde gerçekleşti.

Çalıştaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı ve bakanlık yetkilileri ile Büyükşehir Belediyesinin iklimsel projelerini yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bürokratları, mühendisleri ile çevre bilimciler ve Sakaryalı sanayi temsilcileri katıldı.

Programda, projenin Sakarya'yı ilgilendiren bölümü olan "Sakarya İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı" için görüşmeler yapıldı.

Başkan Yüce, "Son günlerde Sakarya'da da etkisini gösteren yağış rejimlerindeki ani değişiklikler aslında şu an yapmış olduğumuz çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu ve bunun gibi doğa olaylarına ne kadar hazır olduğumuzu, eksikliklerimiz varsa neler olduğunu tespit etmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kocaali Sosyal Tesisleri'nde yaz sezonu açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Kocaali sahiline kazandırılan sosyal tesislerde sezon açıldı.

Sosyal tesisler, kademeli normalleşme kararlarının ardından faaliyetlerine başlarken, içerisinde yüzme havuzu, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil alanları ile genelgeyle yayınlanan kurallar çerçevesinde vatandaşlara hizmet sunacak.

Konuyla ilgili BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, "20 bin metrekare alan üzerinde kadınlara özel olarak inşa edilen projemizde yeni sezon başladı. Tesis ile ilgili vatandaşlarımız 0549 454 94 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler." denildi.

Karadeniz'de Pedal Çevirelim eğitimleri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği" programına sunulan ve Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor.

Eğitim çalışmalarının bir diğer ayağını da "Turizm Sektörüne Yönelik Eğitim ve Mentorluk Programı" oluşturuyor.

Sektörde faaliyet gösteren 75 işletme/kişi için düzenlenen programın ilkinde, katılımcılara yönelik "İletişim ve Sosyal Medya" başlıklı eğitim sunuldu. Turizm ve kültürde yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik uygulamalar, bisiklet dostu hizmetler, proje fikri, stratejik iş planı ve proje geliştirme eğitimi gibi başlıklarda masaya yatırılacak.

Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan projede Büyükşehir Belediyesi ile SUBÜ iş birliği öne çıkıyor. Projeyle Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve Bulgaristan ülkeleriyle eko-turizmin, özellikle bisiklet turizminin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Oluşturulan bisiklet rotalarında işaretlenen noktalar bisikletçiler için güvenli sürüş imkanı sunacak. Ayrıca ortak ülkeler arasında kültür paylaşımı yapılacak, sosyoekonomik faktörler artacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi 17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 17:25 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı 16:01 Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası 14:45 Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar         
17:49
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor         
17:25
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor         
16:40
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement