Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış sonrası olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde aralıksız çalışma yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaali'deki çalışmalarda sona gelen Yol-Bak, SASKİ ve itfaiye ekipleri, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla son 24 saatte yağış rejiminden olumsuz etkilenen doğu ilçeleri Akyazı ve Hendek'te de hayatın normale dönmesi için seferber oldu.

İlçe merkezinde ve kırsal bölgelerde taşkının yaşandığı yerleşim alanlarında yardıma koşan ekipler, vatandaşın taleplerine tek tek cevap veriyor. Yaşam alanı dışında, çamur ve taşla dolan derelerde ıslah çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, sel sebebiyle tahrip olan yolları onarıyor. Büyükşehir itfaiyesi sel mağduru olan vatandaşların evlerinde ve hayvan bakım alanlarında tahliye işlemi uyguluyor.

İklim değişikliği çalıştayı düzenlendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Sakarya'da çalıştay düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye'de pilot il olarak Sakarya'yı seçtiği projeyle ilgili çalıştay, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Serdivan'da bir otelde gerçekleşti.

Çalıştaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı ve bakanlık yetkilileri ile Büyükşehir Belediyesinin iklimsel projelerini yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bürokratları, mühendisleri ile çevre bilimciler ve Sakaryalı sanayi temsilcileri katıldı.

Programda, projenin Sakarya'yı ilgilendiren bölümü olan "Sakarya İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı" için görüşmeler yapıldı.

Başkan Yüce, "Son günlerde Sakarya'da da etkisini gösteren yağış rejimlerindeki ani değişiklikler aslında şu an yapmış olduğumuz çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu ve bunun gibi doğa olaylarına ne kadar hazır olduğumuzu, eksikliklerimiz varsa neler olduğunu tespit etmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kocaali Sosyal Tesisleri'nde yaz sezonu açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Kocaali sahiline kazandırılan sosyal tesislerde sezon açıldı.

Sosyal tesisler, kademeli normalleşme kararlarının ardından faaliyetlerine başlarken, içerisinde yüzme havuzu, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil alanları ile genelgeyle yayınlanan kurallar çerçevesinde vatandaşlara hizmet sunacak.

Konuyla ilgili BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, "20 bin metrekare alan üzerinde kadınlara özel olarak inşa edilen projemizde yeni sezon başladı. Tesis ile ilgili vatandaşlarımız 0549 454 94 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler." denildi.

Karadeniz'de Pedal Çevirelim eğitimleri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği" programına sunulan ve Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor.

Eğitim çalışmalarının bir diğer ayağını da "Turizm Sektörüne Yönelik Eğitim ve Mentorluk Programı" oluşturuyor.

Sektörde faaliyet gösteren 75 işletme/kişi için düzenlenen programın ilkinde, katılımcılara yönelik "İletişim ve Sosyal Medya" başlıklı eğitim sunuldu. Turizm ve kültürde yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik uygulamalar, bisiklet dostu hizmetler, proje fikri, stratejik iş planı ve proje geliştirme eğitimi gibi başlıklarda masaya yatırılacak.

Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan projede Büyükşehir Belediyesi ile SUBÜ iş birliği öne çıkıyor. Projeyle Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve Bulgaristan ülkeleriyle eko-turizmin, özellikle bisiklet turizminin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Oluşturulan bisiklet rotalarında işaretlenen noktalar bisikletçiler için güvenli sürüş imkanı sunacak. Ayrıca ortak ülkeler arasında kültür paylaşımı yapılacak, sosyoekonomik faktörler artacak.