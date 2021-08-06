Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve yönetimiyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Filizfidanoğlu ve yönetimine başarılar dileyen Yüce, iş dünyasının şehir ekonomisine sunacağı katkının önemine değindi.

Yüce, milli ve manevi değerleriyle ülke adına hizmet eden MÜSİAD'ın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Kurumsal hafızanın yenilenmesi ve tazelenmesinin yeni bakış açıları için önem taşıdığını düşünüyorum. Şehrimizin avantajları, üretim kültürü, ortak çalışma prensipleriyle daha da iyi noktalara ulaşacağını düşünüyor, MÜSİAD ailesine şehrimize sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Salgın dolayısıyla dış ticarette yaşanan daralma ve dünya ekonomisinde yaşanan küçülmelere rağmen Türkiye'nin ihracatta yeni rekorlara imza attığını anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Son 12 aydaki 201,5 milyar dolarlık ihracat rakamı ülkemiz için yeni bir eşik olmuş, ülkemizin büyüme hedefleri, ticari geleceği, ekonomik ivmesi adına heyecanımızı tazelemiştir. Sakarya'mızda ihracat rakamlarına destek sunan şehirlerimizin arasında önemli bir konumda yer alıyor. İnşallah iş dünyamız rekabetçi anlayış, üretim kültürü ve girişimcilik ruhu ile hareket etmeye devam edecek, yeni rekorlar için gündüz gece çalışacaktır."

Büyükşehirden anız ateşi uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara "anız ateşi yakmayın" uyarısı yaptı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarına dikkat çekilen açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hava sıcaklıklarının rekor seviyeleri gördüğü son 7 günde, kent genelinde 9 anız, 11 çalılık, 41 tane ot ve 2 orman yangınına müdahale ettiği bilgisine yer verildi.

Ufak bir dikkatsizliğin faciayla sonuçlanabileceğine vurgu yapılan açıklamada, "Tarihin en yüksek seviyesine ulaşan hava sıcaklığı sebebiyle kırsal bölgelerimiz ve ormanlarımızda en fazla hassas davranmamız gereken günlerdeyiz. Bu vesileyle Sakarya genelindeki vatandaşımızı 'anız ateşi' yakılmaması konusunda uyarıyoruz. Bilinmelidir ki canlı popülasyonuna, toprak verimliliğine ve doğanın kendisine büyük zararlar veren 'anızlar' ormanlarımıza büyük zararlar verebilir. Ufak bir dikkatsizlik faciayla sonuçlanmasın." ifadelerine yer verildi.