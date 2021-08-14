Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahale etmek için ekipleri bölgeye gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkan 5 arama kurtarma ekibi, 1 vidanjör ve 2 personel, bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma, su tahliye, kanal açma ve iyileştirme çalışmalarına destek olacak.

Açıklamada, "Afet bölgesinden gelen talepler doğrultusunda diğer ekiplerimiz de göreve hazır şekilde beklemektedirler. Her türlü desteğimizle afet bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kerkük Caddesi açılış töreni yapıldı

Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde üst yapı çalışmaları tamamlanan Kerkük Caddesi hizmete açıldı.

İl dışındaki programları dolayısıyla açılışa katılamayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mesajıyla çalışmanın hayırlar getirmesini temenni etti.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar ve Furkan Beşel, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Türkmeneli Derneği Genel Başkanı Savaş Avcı ve Sakarya Şube Başkanı Dr. Eşref Kamil, STK temsilcileri, partililer ve Türkmenler katıldı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesince, "Yaz Etkinlikleri" kapsamında bugün ve yarın yapılması planlanan "Gölge Oyunu-Hacivat Karagöz" gösterisi ile "Çalışkan Karıncalar" isimli tiyatro oyununun sel felaketleri nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.