Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yayla turizminin geliştirilmesi amacıyla kırsal kesimdeki yayla yollarında asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde şehir turizmine katkı sunmak ve misafirlere konfor sağlamak adına asfaltlama ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Son olarak Hendek'in kırsal bölgelerinde başlayan asfaltlama sayesinde son dönemde büyük rağbet gören Sakarya'nın yayla turizminde ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor.

Yayla turizmiyle ön plana çıkan ilçede Yeniyayla ve Göksu yaylalarına ulaşımı sağlayan toplamda 15 kilometrelik alanın asfaltlanması için yoğun mesai yürüten ekipler, etabın yüzde 50'sini tamamladı.

Ticaret Merkezi 4. etap ihalesine çıkılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısına kurulacak Ticaret Merkezi dördüncü etap ihalesi gerçekleştirilecek.

Şehrin ekonomik hayatına katkı sağlaması beklenen, 28 bağımsız ofis ve iş yerinin satışa sunulacağı ihale, 7 Eylül saat 15.00'te Belediye Meclis Salonu'nda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45-A Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak.