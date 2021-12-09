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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

09.12.2021 16:37
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) ile kentin 30 yıllık katı atık düzenli depolama ihtiyacı karşılanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) ile kentin 30 yıllık katı atık düzenli depolama ihtiyacı karşılanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, katı atık yönetimi konusunda ortaya konulan çalışmayla Türkiye'ye ve dünyaya örnek olunduğu belirtildi.

Yap-işlet-devret modeliyle 29 yıllığına ihale edilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) ve Büyükşehir Belediyesinin, kentte vahşi depolamanın tamamen ortadan kaldırılması, sıfır atık uygulamasının benimsenmesi için çalıştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adapazarı Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının yanında yeni bir depolama alanı 2022 yılında devreye alınacak. Sahanın içerisinde 87 bin metrekarelik alanda 2 milyon 152 bin metreküp depolama hacmine sahip '2. Lot' işletmeye girecek. Bu işlemden sonra ömrünü tamamlayacak olan '1. Lot' sahası ise bertaraf edilecek. Yeni depolama sahası, Sakarya'nın gelecek 30 yıldaki düzenli depolama ihtiyacını karşılayacak. SEKAY'ın işletemeye alacağı yeni depolama sahası, Sakarya'da vahşi depolamanın önlenmesi için de önemli bir adım olacak. SEKAY, 2019 yılından bu yana çöp gazı, biyogazdan elektrik enerjisi üretiyor. Tesis faaliyete başladığı günden bu yana 137 bin megavat saatin üzerinde enerji üretti. Türkiye'de başlatılan 'Sıfır Atık' uygulamasına tam entegre olan Sakarya'daki düzenli depolama faaliyetleri bu yönleriyle Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor."

SASKİ Kuzuluk'ta yağmur suyu hattını yeniliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kuzuluk Mahallesi Akyazı Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışması başlattı.

SASKİ'den yapılan açıklamada, 1200 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattının 400 metrelik kısmı tamamlanırken hat imalatı üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Akyazı Caddesi'nin yağmur suyu altyapısı geleceğe hazır hale geleceği belirtilerek, "Şehrimizin güçlü altyapı ağını her geçen gün daha genişletmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Suyun bir damlasına verdiğimiz değeri şehrin dört bir yanında sürdürdüğümüz projelerimizle gözler önüne seriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz sayesinde abonelerimizi uzun yıllar boyunca sorunsuz altyapı ile buluşturuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hz. Mevlana anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, yazar ve sunucu Mehmet Fatih Çıtlak'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansla devam etti.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Çıtlak, Mevlana ve hayatına dair bilgileri katılımcılarla paylaştı.

İnsanların her zaman birbirlerine muhtaç olduğunu, İslam dininin de insanları birbirine bağladığına değinen Çıtlak, "Mevlana, 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol' sözüyle aslında bizlere doğruluğu, dürüstlüğü ve kendimiz olmayı öğütlemiştir. Bizler yanı başımızda olanı göremezken insanlar dünyanın farklı yerlerinden gelerek onun aşkıyla Müslüman oluyor. Bu çok büyük bir manadır." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mevlana, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


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