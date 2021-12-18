Üye Girişi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

18.12.2021 10:11
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya 6. Olağan Kongresine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya 6. Olağan Kongresine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kongrede, MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Arslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan, kurum üyeleri ve davetliler yer aldı.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yüce, şunları kaydetti:

"İnsanların korkusuzca düşündüklerini söyleyemedikleri, arzu ettikleri hayatı yaşayamadıkları günlerde her şeye göğüs geren cesur insanlar bugünlerin düşlerini, bizim rüyamızı gördüler. Savunma sanayinden enerji hamlesine, milli otomobilden aktif dış politikaya, iletişimden sosyal devlet olma anlayışına kadar pek çok konuda ülkemizin bugünkü başarısını zirveye taşımak bizlerin elinde."

Karayel de MTTB olarak salgın tedbirlerine riayet ederek çalışmalara başladıklarını belirterek, "Çalışmamız, üretmemiz, koşmamız gerekiyor. Ülkemiz eskimez MTTB'lilerle birlikte bugünlere ulaştı. Ülkemizi 2053 hedeflerine ulaştıracak olan sizlersiniz. Asla birliğinizi kaybetmeyin." ifadesini kullandı.

Savaşan ise MTTB'nin çok köklü bir teşkilat olduğuna değinerek, burada görev alan gençlerin, kurumun misyonunu daha da ileriye taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Yüce konaklama sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Arif Özsoy, Genel Sekreter yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Bedrullah Erçin, Büyükşehir Belediye spor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Sakaryalı spor insanı Tuncay Şanlı'na da katılımıyla konaklama sektörü temsilcileriyle buluştu.

Sakarya'nın 2021 yılında ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası spor organizasyonları dolayısıyla konaklama sektörü temsilcileri tarafından Yüce'ye "Yılın Spor Turizmi" ödülü takdim edildi.

Danimarka'da Sakarya'ya verilen "Bisiklet Şehri" unvanının takdim töreninin izlenmesiyle başlayan programda konuşan Yüce, kentin sporda marka şehir olmaya devam edeceğini, Avrupa'nın tek, dünyanın sayılı bisiklet tesislerine sahip olduklarını ve velodrom projesini de hazırladıklarını kaydetti.

Sanayici ve iş insanları buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Yatırım ve projelere ilişkin görüşleri almak, katılımcı belediyecilik anlayışını güçlendirmek adına bir arada olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla Sakarya ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehridir. Ülkemizde ve şehrimizde büyüme yönündeki grafikler sizlerin emeğiyle gerçekleşti. Sizlerin bu emeklerine karşılık bizler de her daim sizin yanınızda olmaya çalıştık. Sakarya'mıza alternatif bir otoban girişi için hazırlıklar tamamlandı, kamulaştırmalar yapıldı. Yapılacak yeni girişle Sakarya şehir içi ulaşımını otoyollarla bağlayacağız. Böylece hem OSB'ler arası bağlantıyı tesis edecek hem de OSB'lerle otoyollar arasında alternatif bir güzergah oluşturacağız. Bu projeyle Karasu Limanı'nın hinterlandının gelişmesine katkı sağlayacağız."

Milli Türk Talebe Birliği, Ekrem Yüce, gençlik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:08 "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha
10:07 Sanki Güldür Güldür şov sahnesi! Kendini bıçakladı, "birini bıçakladım" diyerek polisle birlikte kendini aradı
10:05 Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı
09:52 Kız öğrenciler okul çıkışı saç başa kavgaya tutuştu! Kavga anı görüntülendi
09:46 Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları!
09:34 İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!
09:31 Asgari ücrete dair merak edilen 15 detay! İşte bilmek istediğiniz her şey!
09:22 İşte emekli maaşına beklenen zam! Bakan'la görüşen gazeteci Cem Küçük açıkladı
09:16 Milyoner'e damga vuran görme engelli yarışmacı! 100 bin TL'lik hangi soruda çekildi?
09:12 İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava geliyor!
Köpekler yavrularını öldürmüştü, maymunlardan kanlı intikam baskını: 250 ölü Köpekler yavrularını öldürmüştü, maymunlardan kanlı intikam baskını: 250 ölü         
10:15
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 10:21:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement