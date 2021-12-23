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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

23.12.2021 16:35
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam'daki toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Yüce, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüştü.

Sakarya'da hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden projeler hakkında Yıldırım'a bilgi veren Yüce, tarım, kültür, teknoloji, eğitim ve sanayi alanında örnek projelerle şehrin gelişim ivmesine hız kazandırdıklarını belirtti.

Yüce, her alandaki hizmetlerle şehirde yaşayan, ticari faaliyetlerini sürdüren, tarım ve çiftçilikle uğraşan herkese eşit oranda hizmet ettiklerini vurgulayarak, her bir ferdin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

"Tefsire Adanmış Bir Ömür" paneli

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Tefsire Adanmış Bir Ömür" paneli gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Bostancı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı tefsir bilgini ve yazar Prof. Dr. Sait Şimşek'in bu alana adadığı yaşamı, araştırma ve öğretim görevlilerince öğrencilere anlatıldı. Ayrıca, Şimşek'in gençlere ilham olan yönlerinden bahsedilerek kişisel gelişim konusunda önemli notlar paylaşıldı.

Etkinliğe onur konuğu olarak katılan Şimşek, yaşadığı hayatı konu alan etkinlik sebebiyle şeref duyduğunu belirtti.

Konuşmaların sonunda katılımcılar arasında yapılan çekilişle 15 öğrenciye Şimşek'in kitabı hediye edildi. Resul Narin, onur konuğu Şimşek ve konuşmacılara hediye takdim etti.

Şansal Büyüka, söyleşi programına katıldı

Spor yayıncılığında 50 yılı geride bırakan Şansal Büyüka, Sakarya Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında "Futbola Dair" söyleşisine katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, Sakarya spor'un kuruluşuna tanıklık eden Erol Girişken (Gaga Erol), Sakaryaspor'un kurucu futbolcusu Zeki Aydıntepe, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, bürokratlar, gençler ve spor insanları yer aldı.

Sakaryalı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Büyüka, Sakaryaspor'un şehrin en büyük markası olduğunu vurguladı.

"Maraton" programına dair anılarını paylaşan Büyüka, "Türkiye'nin en uzun soluklu televizyon programıdır. Reytinglere ambargo koyan çok güzel iş yaptık. Açıkçası şimdi konuşurken de hoşuma gidiyor. O dönem televizyonlarda çok önemli iki dizi de oynuyordu. Ancak biz dersimizi iyi çalışıyorduk. Heyecanımızı hiç kaybetmedik, doğruları konuştuk, alın terine saygı duyduk." ifadelerini kullandı.

Büyüka, meslekte ilerlemek isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"9-5 anlayışına sığınırsan başarılı olma şansın hiç yok, sıradan bir insan olursun. Gerekirse geceyle gündüzü karıştıracaksın. Hangi meslekte olursan ol, her iş emek, alın teri ve çok çalışmak istiyor. Gazeteye ilk girdiğimde önümde benden ileride olan 50 isim vardı. Sonuçta gazetecilik de rekabet işi. Nasıl fark yaratacaksın? Çalışkanlığınla çok farklı şeyler üreteceksin."

Tek konsantrasyonunun Sakaryaspor'un bir üst lige çıkması olduğunu vurgulayan Büyüka, Sakaryaspor'un bunu hak ettiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakaryaspor, AK Parti, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


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