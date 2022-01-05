Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Sakarya- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşımını sağlayan HAVASAK geçen yıl 72 bin yolcu taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte il dışı veya yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcuların yaşadığı ulaşım sorunlarına HAVASAK çözüm oldu.

Yolcuları ücretsiz servis imkanıyla terminale, buradan da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıran hizmet, faaliyet gösterdiği 2 yılda büyük ilgi gördü.

BELPAŞ'ın işletmeciliğinde 13 satış gişesi, 20 şoför, 1 görevli olmak üzere toplamda 34 personel ve 9 araçla hizmet veren HAVASAK, 2021 yılının en çok tercih edilen ulaşım aracı oldu.

2020'de 53 bin olan yolcu sayısı 2021'de 72 bine ulaştı. HAVASAK, salgın sebebiyle uçak seferleri az olmasına rağmen binlerce yolcuya hizmet verdiği bir yıl geçirdi.

İlaçlama ve çevre temizliği sürüyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, insan sağlığının korunması ve vatandaşların yaşam alanlarının temiz kalması için 24 saat esasına göre çalışıyor.

İlaçlama, mıntıka ve çevre temizliği yapan 30 kişilik ekip, şehir genelinde sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kemirgen ve kene gibi insan sağlığını tehdit eden zararlılara karşı da mücadele ediyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz insan sağlığını korumak ve çevreyi temiz tutmak için gece gündüz demeden gayretle çalışıyor. Bu çalışmalar sayesinde haşere olarak tabir edilen, hastalık oluşturabilecek canlıların yayılımı önlenerek insan sağlığı korunmaktadır. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç ve malzemelerin kullanıldığı vektörlerle mücadelede, sahada 24 saat fedakarca çaba gösteren tüm personelimize teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.