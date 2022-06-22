Sakarya Büyükşehir Belediyesinden orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarına karşı vatandaşlara duyarlı ve dikkatli olma çağrısında bulundu.

İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle yükselen sıcaklıklar nedeniyle yurt genelinde orman yangınlarının arttığı hatırlatıldı.

Anız ateşlerinin yasaklanmasına dair Valilik tarafından karar alındığını aktarılan açıklamada, İtfaiye Teşkilatının toplam 67 araç ve 278 personel ile 7/24 teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Konuya vatandaşların da azami dikkat göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların gördükleri en ufak yangın belirtisini "ALO 112"ye bildirmeleri gerektiği istendi.

Orman yangınlarındaki en önemli unsurun tedbirsizlik olduğuna işaret edilen açıklamada, "Son yıllarda ormanlardaki yanıcı materyaller de arttı. Bu yüzden yangınlar çıktığında büyümesini sağlayacak ortamlar mevcut. Doğayı korumak ve doğadan yana olmak zorundayız. Bu nedenle lütfen özellikle yaz aylarında daha dikkatli ve daha hassas olalım. Herkesi orman yangınlarına karşı çok daha dikkatli olmaya, ormanda ve yakınlarında ateş yakmamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.