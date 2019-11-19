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Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesi açıklandı
6 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 430 milyon lira olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:58 Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 430 milyon lira olarak açıklandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Meclisi'nin ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) Olağan Genel Kurulu'nun ikinci birleşiminin gerçekleştirildiği belirtildi.
Oturumda alınan kararların incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği aktarılan açıklamada, "Büyükşehir'in 2020 bütçesi 780 milyon lira olurken, SASKİ'nin 2020 bütçesi 650 milyon lira olarak belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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