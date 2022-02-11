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Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni yatırımları tanıtıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni yatırımları tanıtıldı

11.02.2022 17:52
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni yatırımları tanıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ Hanlı Deposu, arşiv bölümü ve yeni iş makinelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ Hanlı Deposu, arşiv bölümü ve yeni iş makinelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Arifiye ilçesinde 5 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 133 bin metrekare alan üzerine kurulan SASKİ Hanlı Yerleşkesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, depolama alanının aynı anda 2 bin ürünü muhafaza edebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Yüce, projeye ilişkin bilgi vererek, "Hanlı'da kurmuş olduğumuz profesyonel arşiv sistemimiz ve inşa ettiğimiz bina sayesinde bundan böyle kamuya dair bilgiler gerektiği gibi arşivlenip muhafaza edilecektir. Bu sistem sayesinde SASKİ'nin önümüzdeki 30-50 yıllık zaman dilimindeki arşiv sorunu ortadan kalkmış oldu." şeklinde konuştu.

Endüstriyel kenevir üretiminin hasadında kullanılacak uygun makinelerin bulunması noktasında yaşanan sıkıntıyı da kendi bünyelerinde aştıklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Biz de ne yaptık? Kendi mühendislerimizle bir araya geldik. Makinenin tasarımını ve üretimini kendimiz gerçekleştirdik. Şimdi kendi öz makinelerimizle Sakarya Büyükşehir Belediyemizdeki mühendislerimizin marifetiyle yapılan makinelerle artık kenevir üretiminde makineli tarıma geçmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından depo içerisindeki kapalı hangar ve arşiv bölümü katılımcılarla gezildi, yeni hizmete alınan kanalizasyon araçları tanıtıldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni yatırımları tanıtıldı - Son Dakika


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