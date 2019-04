Sakarya Büyükşehir'de Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

31 Mart seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk Büyükşehir Meclisi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 14 gündemin görüşüldüğü meclisin başkanlığını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2019-2024 yıllarını kapsayan yeni dönemin Sakarya için hayırlı olmasını temenni ederek, tüm meclis üyelerine başarılar diledi.



Başkan Yüce, "31 Mart yerel seçimlerinin ardından milletimize ve memleketimize hizmet yolunda çok önemli bir görev ve sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Bugün de ilk meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde yaşayan yaklaşık 1 milyonun üzerindeki hemşerilerimizin temsilcisi olarak emaneti üstlenmiş bulunuyoruz. Büyükşehir Meclisi'nin alacağı her karar, Sakarya için ortaya koyduğu her görüş ve öneri çok değerlidir. Dolayısıyla farklı görüşlerin, renklerin sadece ve sadece Sakarya'ya hizmet sunmak için buluştuğu Büyükşehir Meclisi'nde ortaya konulan tüm görüşler önemlidir. Sizlerden gelecek her talebi dikkatle değerlendireceğimi de bu vesileyle ifade etmiş olmak isterim" dedi.



Sakarya'yı örnek bir şehir haline getireceklerini söyleyen Başkan Ekrem Yüce, "Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Her zaman ifade ettiğim gibi biz oturduğumuz koltukların sahibi değil, emanetçisiyiz. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız. Dolayısıyla bu süreci nasıl daha verimli kılarız? Nasıl hemşerilerimize daha nitelikli hizmet sunarız? Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve gelir düzeylerini nasıl arttırırız? düşüncesiyle hareket etmeliyiz. Şehrimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz, hemşerilerimiz bizden hizmet bekliyor. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, Sakarya'yı daha güzel yarınlara hep birlikte hazırlamalıyız. Artık Sakarya'da sadece hizmet, yatırımlar ve marka şehir konuşulmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin potansiyelinin farkındayız. Bu potansiyeli paydaşlarımızla birlikte avantaja dönüştürerek, tarımda, sanayide, turizmde model bir şehir ortaya çıkarma hedefimize ulaşmak niyetindeyiz. İnşallah şehrimizin dinamikleriyle birlikte hareket ederek, Sakarya'yı örnek bir şehir haline getireceğimize inanıyor ve sizlere güveniyorum. Rabbim alacağımız tüm kararları şehrimiz için hayırlı eylesin. 2019-2024 döneminin hizmet ve yatırımların dönemi olmasını etmeni ediyorum" diye konuştu.



Başkan Ekrem Yüce, "Misyonumuz; Sakarya'nın tarım, sanayi ve turizm alanında kalkınmasına, istihdamın ve gelir düzeyinin artmasına, yaşam standardının yükselmesine, şehrin ruhu olan mimari yapının yatay olarak geliştirilmesine, verimliliğin arttırılmasına, bilgi evlerinin oluşturulup yaygınlaştırılmasına, üniversite işbirliğiyle pratikte uygulama alanlarının çoğaltılmasına, sportif faaliyetleri çeşitlendirip sporda kendinden bahsettirmesine, bölgeler ve şehirler arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik ve gelişmişlik düzeyi farklılıklarının giderilmesine, yerel ve ortak nitelikli taleplerin karşılanmasına, insana değer veren, çevreye uyumlu kaliteli ve çözüm odaklı hizmetlerin üretilmesine, halkın gündelik yaşamının kolaylaştırılmasına, bölgenin kültürel zenginliğinin korunmasına, turizm merkezlerinde doğaya saygılı sosyal yaşam alanlarının oluşturulmasına ve ekonomik büyüklüğün artmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir" şeklinde konuştu.



Yeni dönem vizyonuna ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Yüce, "Rahat ve kolay ulaşım sistemlerine sahip, afetlere karşı hazırlıklı, kültürel zenginliğinden güç alan, engelli ve muhtaçları toplumla bütünleşmiş, çağdaş yönetim sistemlerini kullanan, temiz ve doğa çevre içinde özgün nitelikleri öne çıkan; marka bir kent olmaktır" diye konuştu.



Başkan Ekrem Yüce'nin konuşmasının ardından gündem görüşmelerine geçildi. Başkan Ekrem Yüce'nin seçim sürecinde Sakarya için müjdesini paylaştığı Sakarya Fidancılık ve Peyzaj A.Ş'nin kurulmasına yönelik ilk adım da Nisan meclisinde atıldı. Başkan Yüce maddeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sakarya'da süs bitkiciliğini lokomotif haline getirecek, verimliliği arttıracak çok önemli bir adım atıyoruz. Seçim sürecinde de hemşerilerimizle paylaştığımız projelerimizden biri olan çalışmayı hayata geçirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bitki standartlarını yükselterek nitelikli bitkilerin temini ve pazarlanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

