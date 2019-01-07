Sakarya Büyükşehir'den Çocuklar İçin 530 Park
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, şehrin muhtelif yerlerinde inşa edilen çocuk oyun grupları ve spor alanları hakkında açıklamalarda bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, şehrin muhtelif yerlerinde inşa edilen çocuk oyun grupları ve spor alanları hakkında açıklamalarda bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, sağlıklı bir gelecek için çalışmaların süreceğini belirtti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize yeni yaşam alanları, temalı parklar ve çocuk oyun alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği çocuklarımız büyürken topraktan temasları kesilmesin diye Büyükşehir Belediyesi olarak 530 çocuk oyun grubunu miniklerimize armağan ettik. İnteraktif oyun elemanlarıyla donattığımız parklarımızda çocukların fiziksel aktivitelerini arttırmayı hedefliyoruz. Oyun alanlarının geniş mekanlar üzerine kuruyoruz. Böylece çocuklar gruplar halinde güvenli bir şekilde birbirleri ile etkileşimleri kesilmeden oyun kurabilecekler" dedi.
Karamehmetoğlu, "Daire Başkanlığımız şehre kazandırılan yaşam alanlarında düzenli olarak parkların onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Yenikent
Parkta gerçekleştirdiğimiz oyun elemanları yenilemesi ile 2-5 yaş ve 5-12 yaştaki çocukların rahatça oynayabileceği alanlar oluşturduk. Sakarya Park ve KentPark'ta da gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları neticesinde 2-5 yaş ve 5-12 yaş aralığındaki çocuklara daha güvenli bir oyun alanı sağladık. Şehrimizin farklı bölgelerine 41 fitness alanı inşa ederek yetişkinler için spor imkanı sağladık. Sağlıklı bir gelecek için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
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