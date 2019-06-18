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Sakarya Büyükşehir'den trafikte farkındalık çalışması

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından trafikte farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir'den trafikte farkındalık çalışması, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından trafikte farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif noktalarındaki 36 adet bas-geç sinyalize taşıt trafiği lambasının sarı uyarı ışığına dönüşümü tamamlandı.

Yaya geçiş noktalarında araçları hızlı geçmeye teşvik ettiği gözlemlenen yeşil ışığın trafiği tehlikeye sokmaması adına gerçekleştirilen farkındalık hareketi, yayalara karşından karşıya güvenli geçiş imkanı sağlıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yaya önceliği yılı ilan edildi. Bu nedenle trafikte yaya önceliğini sağlayan farkındalık çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerindeki 36 adet bas-geç sinyalize taşıt trafiği lambasının sarı uyarı ışığına dönüşümünü tamamladık. Araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyen bir durumun bulunmadığı farkındalık hareketi ile vatandaşlarımız karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçiş sağlayabilecek" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
Araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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