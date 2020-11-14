Sakarya Büyükşehir'in 2021 bütçesi 1 milyar 630 milyon lira - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, 2021 yılı bütçesinin 1 milyar 630 milyon lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Yüce başkanlığında toplandı.

Bir önceki oturuma ait 4 gündem maddesi karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelenerek oy çokluğuyla kabul edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi 980 milyon olarak belirlenirken SASKİ'nin bütçesi 650 milyon oldu.

Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, meclis toplantısının hayırlı olmasını temenni ederek Büyükşehir ve SASKİ'nin 2021 bütçesinin 1 milyar 630 milyon lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Yüce, 20 Kasım Cuma günü Güneş Enerji Santrali'nin ihalesini gerçekleştireceklerini belirterek, "Sakarya'da ilk defa böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Karaman'da bulunan atık su tesisimizin yanında olan 55 bin metrekarelik boş araziyi tükettiğimiz enerjiyi üretmek için kullanacağız." ifadesini kullandı.

Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirlere uyum için hassasiyet çağrısında da bulundu.