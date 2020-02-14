Sakarya Büyükşehir Kick Boks sporcusu Çakır'a milli davet - Son Dakika
Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Kick Boks sporcusu Çakır'a milli davet - Son Dakika Spor

Sakarya Büyükşehir Kick Boks sporcusu Çakır'a milli davet

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcusu Ali Paşa Çakır Ali Paşa Çakır, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasından İrlanda'da düzenlenecek Dünya Kupası için milli takımdan davet aldı.

Sakarya Büyükşehir Kick Boks sporcusu Çakır'a milli davet, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcusu Ali Paşa Çakır Ali Paşa Çakır, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasından İrlanda'da düzenlenecek Dünya Kupası için milli takımdan davet aldı. Büyükşehirli Çakır 67 kiloda Milli Takım adına ringe çıkacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcularından Ali Paşa Çakır, 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında İrlanda'da düzenlenecek Dünya Kupasında Milli Takım adına ringe çıkacak. 67 kiloda Milli Takım adına Dünya Kupasında madalya mücadelesi verecek olan Büyükşehir'in başarılı sporcularından Çakır'ı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç tebrik ederken şampiyonada ise başarılar diledi. - SAKARYA

Büyükşehir Belediyespor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Joseph Yobo, Nijerya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu
Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak motor icat eden usta ile Bakanlık temasa geçti Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı Son Dakika: Trabzonspor'a müjde! Sörloth'un cezası 1 maça indirildi

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:24:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya Büyükşehir Kick Boks sporcusu Çakır'a milli davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]