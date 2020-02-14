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Sakarya Büyükşehir Kick Boks sporcusu Çakır'a milli davet
6 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcusu Ali Paşa Çakır Ali Paşa Çakır, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasından İrlanda'da düzenlenecek Dünya Kupası için milli takımdan davet aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcusu Ali Paşa Çakır Ali Paşa Çakır, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasından İrlanda'da düzenlenecek Dünya Kupası için milli takımdan davet aldı. Büyükşehirli Çakır 67 kiloda Milli Takım adına ringe çıkacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcularından Ali Paşa Çakır, 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında İrlanda'da düzenlenecek Dünya Kupasında Milli Takım adına ringe çıkacak. 67 kiloda Milli Takım adına Dünya Kupasında madalya mücadelesi verecek olan Büyükşehir'in başarılı sporcularından Çakır'ı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç tebrik ederken şampiyonada ise başarılar diledi. - SAKARYA
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