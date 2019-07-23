Sakarya Büyükşehir Köpekli Arama ekibi Düzce'de
30 dakika önce
Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrasında, sel'in olduğu bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
'de meydana gelen sel felaketi sonrasında, sel'in olduğu bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Köpekli Arama Kurtarma ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Düzce'nin Akçakoca
ve Cumayeri
ilçelerinde aşırı yağış nedeniyle su baskınları meydana gelmiş, yaşanan selde 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Akçakoca İlçesi Esmahanım köyünde kaybolan 7 kişi için ilk günden beri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekibi çalışmalarına devam ediyor. - SAKARYA
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