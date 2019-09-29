Son Dakika Haberleri: Sakarya Büyükşehir'li sporcu Milli Takım Kadrosu'na katıldı
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Sakarya Büyükşehir'li sporcu Milli Takım Kadrosu'na katıldı

12 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Yusuf Efe Şen, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna katıldı.

Sakarya Büyükşehir'li sporcu Milli Takım Kadrosu'na katıldı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Yusuf Efe Şen, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna katıldı.


Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya'nın Marine D'Or kentinde düzenlenecek şampiyonada Yusuf Efe Şen, Milli Takım için altın madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Marine D'Or kentinde 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Taekwon-do Şampiyonasında Milli Takım adına mücadele edecek olan sporcumuz Yusuf Efe Şen'e başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA

Sakarya, Avrupa, EFE, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
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