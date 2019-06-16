Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi görüşecek
2 saat önce
Sakarya Büyükşehir Meclisi 17 Haziran Pazartesi günü toplanıyor.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:19 Kaynak: İHA
Büyükşehir Meclisi 17 Haziran Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 60 gündem maddesi karara bağlanacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 60 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. Meclis Toplantısı'nda Kırgızistan
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