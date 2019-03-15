Sakarya Büyükşehir Tofaş ile Karşılaşacak

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu BSL'nin 22. haftasında TOFAŞ ile karşılaşacak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu BSL'nin 22. haftasında TOFAŞ ile karşılaşacak.



Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta karşılaşmasında TOFAŞ Spor Kulübü'ne konuk olacak. 16 Mart Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. Basketbol severler karşılaşmayı yayıncı kurulul aracılığı ile canlı olarak takip edebilecek. - SAKARYA

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