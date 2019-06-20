Sakarya Büyükşehir yol bakım çalışmalarına devam ediyor
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt çalışmaları devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt çalışmaları devam ediyor. Kaynarca
'ya bağlı Arifağa ile Başoğlu mahalleleri arasında kalan 7 kilometrelik güzergah yeni yüzüne kavuşturuldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamlanarak bölgenin hizmetine sunulan güzergahta 8 bin 500 ton asfalt kullanıldı. Yenilenen arter ile ulaşımlar daha rahat ve konforlu hale gelirken; bölgede yaşayan vatandaşlar çalışma dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Ekrem Yüce
'ye teşekkür etti. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise asfalt çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceği ifade edildi. - SAKARYA
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