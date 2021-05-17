Sakarya Büyükşehir, zararlılarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı zararlılarla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yaz mevsimi öncesinde vektörlerle mücadeleye hız kazandırdı.

Tam kapanma dönemi dahil olmak üzere şehir genelinde kanal ve kanalizasyonlarda ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, toplum sağlığını korumaya ve çevresel güvenliği sağlamaya çalışıyor.

İlaçlamalarda çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek biyolojik ilaçlar kullanan yetkililer, vektörlerin üreme alanlarının oluşmaması için vatandaşlara özen göstermeleri çağrısında bulundu.