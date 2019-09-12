Sakarya Büyükşehirli sporcu milli takımda

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Melisa Yalçın, 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



21. Balkan Taekwon-do Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna katıldı. Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenecek şampiyonada Melisa Yalçın, gençler 44 kiloda altın madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bulgaristan'ın Samakov kentinde 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. Balkan Taekwon-do Şampiyonasında Milli Takım adına mücadele edecek olan sporcumuz Melisa Yalçın'a başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA