Son Dakika Haberleri: Sakarya Büyükşehirli sporcu milli takımda
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Sakarya Büyükşehirli sporcu milli takımda

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Melisa Yalçın, 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehirli sporcu milli takımda, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Melisa Yalçın, 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


21. Balkan Taekwon-do Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna katıldı. Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenecek şampiyonada Melisa Yalçın, gençler 44 kiloda altın madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bulgaristan'ın Samakov kentinde 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. Balkan Taekwon-do Şampiyonasında Milli Takım adına mücadele edecek olan sporcumuz Melisa Yalçın'a başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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