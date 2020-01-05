Sakarya buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı - Son Dakika

Sakarya buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı

6 saat önce

Buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptıSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, buz tutan yolda kayan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, buz tutan yolda kayan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobil ağaca çarpması sayesinde uçuruma düşmekten kurtulurken, kaza anı sürücü tarafından kaydedildi.

Kaza dün, Pamukova Çilekli Mahallesi Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Arslan idaresindeki 54 RB 917 plakalı otomobil, yolun buz tutması nedeniyle kayarak yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ağaç, otomobilin uçurumdan aşağıya düşmesini engelledi. Hasan Hüseyin Arslan'ın cep telefonu ile kayıt aldığı sırada yaşanan kaza görüntülere yansıdı.

Sakarya buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı

Hüseyin Arslan, Pamukova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:38 Kaynak: DHA
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