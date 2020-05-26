Sakarya Caddesi dezenfekte edildi - Son Dakika

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentin en işlek alışveriş noktalarından olan Sakarya Caddesini dezenfekte edip steril hale getirdi.



4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonra harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddeyi baştan sona kadar antiseptik solüsyon ilaçları kullanarak temizlik araçları eşliğinde yeni tip korona virüs salgınına karşı dezenfekte edip bayram sonrası için hijyenik bir görüntüye kavuşturdu. Sakarya Caddesi esnafı, yapılan çalışmadan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve temizlik ekibine teşekkür etti. - DİYARBAKIR