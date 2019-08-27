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Sakarya Caddesi'nde yenileme çalışmaları tamamlandı

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesince ortaklaşa yapılan Kızılay bölgesini yenileme çalışmaları kapsamında, Sakarya Caddesi'nde 56 ağaç dikildi, çöp konteynerleri değiştirildi.

Sakarya Caddesi'nde yenileme çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesince ortaklaşa yapılan Kızılay bölgesini yenileme çalışmaları kapsamında, Sakarya Caddesi'nde 56 ağaç dikildi, çöp konteynerleri değiştirildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi başlayan çalışmalarla yaya yolu, yeşillendirme çalışmaları ve dinlenme alanlarının tamamlandığı, caddenin kent meydanı kimliğine büründüğü belirtildi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sakarya Caddesi'nin yanı sıra Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokaklarını da kapsayacak çalışmada, ilk etapta cadde ve sokakları daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için Sakarya Caddesi'nde 56 yeni ağacın dikimi yapıldığı, bu çalışmalarla mevcut ağaç sayısının 82'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Sakarya Caddesi'nde yeni bir havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yollarının yapıldığı, renkli desenli asfalt kaldırımın da yer aldığı bölgede, ayrıca engelli rampasının da standartlara uygun olarak düzenlendiği bildirildi.

Çöp konteynerleri yenilendi

Esnafın yoğun kullandığı Sakarya Caddesi'nde her biri 5 metreküp hacme sahip 5 yer altı çöp konteynerinin yenilendiği, konteynerlerin daha hijyenik hale getirildiği bildirildi.

Sakarya Kent Meydanı, yeni görünümüne kavuştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yenileme çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Sakarya, Yüksel, Konur ve Karanfil'i kapsayan projeyle Kızılay'ın eskiden olduğu gibi kentin merkezi haline gelmesi için aralıksız çalışıyoruz. Sakarya Caddesi, yeni bir çehreye kavuştu. Bu çalışma, metro girişinden başlayarak Mithatpaşa Caddesi çıkışına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Peyzaj düzenlemesi kent meydanına yakışır oldu. Süs havuzları tamamlandı. Vatandaşımız, kent meydanına geldiğinde hem işini halledecek hem de ağaç altında oturup dinlenme imkanı bulacak."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, Çankaya, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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