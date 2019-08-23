Son Dakika Haberleri: Sakarya Caddesi'ne sek sek oyun alanı
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Sakarya Caddesi'ne sek sek oyun alanı

1 saat önce

Ankara'da Sakarya Caddesi'nin zeminine sek sek oyun alanı çizildi.

Sakarya Caddesi'ne sek sek oyun alanı, System.String[]

Ankara'da Sakarya Caddesi'nin zeminine sek sek oyun alanı çizildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent genelinde kaldırım-yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin Milli Eğitim Bakanlığı ve okul müdürlükleriyle yaptığı iş birliği çerçevesinde okul bahçelerin ve çocuk oyun alanlarında oyun çizimleri yapılıyor.

Şehir genelinde de eğlence ve spor amaçlı yeni

fikirleri hayata geçirmeyi hedefleyen belediye ekipleri, geleneksel çocuk oyunlarının

yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Yenileme çalışmalarının devam ettiği Sakarya

Caddesi'nde zemine sek sek oyunu çizildi.

"Anılarım gözümde canlandı"

Sek sek oynayan 65 yaşındaki Esma Eker, adeta çocukluğuna döndüğünü belirterek, "Sek sek oyununu görünce anılarım gözümde canlandı. Çocukken çok oynardım. Hizmet güzel olursa memnuniyet de yüksek olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Turgut Okyay, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Metrodan çıkarken sek sek oyununu fark edince aklıma çocukluğum geldi, anılarım canlandı. Oyun kültürünün yaşatılması adına yapılan bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çocuğuyla birlikte sek sek oynayan Hasibe Bilgin "Anılarımı hatırladım, kısa bir süre olsa da eğlenmiş olduk." ifadesini kullandı.

Sakarya, Ankara, Sek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:22 Kaynak: AA
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