Sakarya Caddesinde yenileme çalışmaları tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Sakarya Caddesi yenileme çalışmaları tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Bisiklet yollarıyla, kültür ve sanatıyla Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan çağdaş bir Ankara olarak sizlerin önüne sermek boynumuzun borcu"

"Başkent kimliğini ortaya çıkaran çalışmalara başlamış bulunuyoruz"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Sakarya Caddesi yenileme çalışmaları tamamlandı.

Çehresini değiştiren çalışmaların ardından yepyeni bir görünüme kavuşan Sakarya Caddesi'nin açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, milletvekilleri, Ankara Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yavaş: "Başkent kimliğini ortaya çıkaran çalışmalara başlamış bulunuyoruz"

Başkent'in simge caddelerinden biri olan Sakarya Caddesi'nin açılış töreninde konuşan Yavaş, Ankara'nın Başkent kimliğini ön plana çıkaracak çalışmaların önemli olduğunun belirterek şehri yaşamaktan keyif alınan bir yer haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Şehirleri yeniden şehir kimliğine getirecek çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizen Yavaş "Şehri yeniden 'şehir' kimliğine getirecek ve özellikle Başkent'in Başkent'e yaraşır bir şekilde 'Başkent' kimliğini ortaya çıkaracak çalışmalara başlamış bulunuyoruz" dedi.



"Ortak akılla hareket edeceğiz"

Verilen sözlerin ve planlanan projelerin tek tek hayata geçirildiğini belirten Yavaş, Başkent'te yapılacak her projenin "ortak akıl" ile katılımcı ve şeffaf bir anlayışla gerçekleştirileceğini kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Verdiğimiz sözleri tutmaya başladık. Yüzüncü yılda yüz proje demiştik. Zamanı geldikçe hepsini tek tek hayata geçiriyoruz. Beklenti o kadar çok ki muhalefet bile mecliste yüz projeyi yüz günde tamamlamamızı istiyor. Halbuki bizim yüz projemiz onların 25 yılda yapmadıkları projelerdir. Yani kendilerinin 25 yılda yapmadıkları projeleri bizim yüz günde bitirmemizi istiyorlar. Merak etmesinler inşallah tamamını hayata geçireceğiz. Tasarrufla harcadığımız bütün parayı, kendi kazancımızdan ve harcayacağımız paradan daha değerli tutmak suretiyle sizlere sorarak çılgın proje yapmadan ortak akılla hareket ederek harcamaya devam edeceğiz. Bizler katılımcı kararlar alacağız, sizlere sormadan bir şey yapmayacağız. Bu nedenle yapacağımız bütün projeleri meslek odaları, STKlar, üniversitelerle ve bizzat orada yaşayan halkla görüşerek hayata geçiriyoruz. Şeffaf olacağız demiştik, yaptığımız her şeyi herkes görecek demiştik ve ihaleleri canlı yayınlamaya başladık."



"Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Başkent, çağdaş bir Ankara olacak"

Konuşmasını Başkentlilerin coşkulu alkışları arasında sürdüren Yavaş, "Bisiklet yollarıyla inşallah kültürüyle sanatıyla Ankara'yı, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan çağdaş bir Ankara olarak sizlerin önüne sermek boynumuzun borcudur" dedi. Belediyelerin altyapı, üstyapı gibi çalışmalarını yapmasının zaten görev olduğunu hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Yapılan alt geçitler, asfaltlar gerçekten bunların belediyecilikle alakası yok. Mesele yaşadığınız kentte insanları sağlıklı yaşatabiliyor mu, vatandaşlar yaşadığı kentten keyif alabiliyor mu, turist geliyor mu? Bunlar çok çok önemli şeyler. İnşallah verdiğimiz sözleri tutarak sizlere layık olmaya çalışıyoruz."

Açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'nın son 20 yılda bir AVM kenti haline geldiğine dikkat çekerek, "Dünyanın hiçbir yerinde AVM'ler kent merkezinde olmaz. Şehre belli bir mesafede olur ki esnaf yaşasın, kent merkezi yaşasın, yaya bölgeleri olsun, oralarda insanlar özgürce gezebilsinler. İşte şimdi biz bu eksikliği Sakarya Caddesi ile gidereceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak el, ele birlikte çalışıyoruz" dedi.

Başkentlilerin büyük ilgi gösterdiği Sakarya Kent Meydanı açılış töreninde, sanatçı Onur Akın da bir konser verdi.