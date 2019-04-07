Sakarya Cami Çıkışında Boğazından Bıçaklanıp, Öldürüldü

Cami çıkışında boğazından bıçaklanıp, öldürüldü
SAKARYA'nın Akyazı
ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö. (45), sabah namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Temel Bilgiç'i (60) boğazından bıçaklayarak, öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde, İnönü Mahallesi Yeni Camii
önünde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö., sabah namazını kılıp camiden çıktıktan sonra caminin önünde çay içen Temel Bilgiç'e elindeki bıçakla saldırdı. Temel Bilgiç boğazından aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Ekrem Ö. gözaltına alınırken, Temel Bilgiç'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI
Ekrem Ö.'nün Temel Bilgiç'i bıçaklama anı kameralara yansıdı. Ekrem Ö., Temel Bilgiç'in boğazına bıçağı saplarken, Temel Bilgiç'in elini boğazına götürüp sendeleyerek yerden kalkması ve çevredekilerin Ekrem Ö.'yü durdurmak için çabalaması kameralara yansıdı.