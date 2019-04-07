Son Dakika Haberleri: Sakarya Cami Çıkışında Boğazından Bıçaklanıp, Öldürüldü

Sakarya Cami Çıkışında Boğazından Bıçaklanıp, Öldürüldü

1 saat önce

Cami çıkışında boğazından bıçaklanıp, öldürüldüSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö. (45), sabah namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Temel Bilgiç'i (60) boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

Sakarya Cami Çıkışında Boğazından Bıçaklanıp, Öldürüldü, System.String[]
Cami çıkışında boğazından bıçaklanıp, öldürüldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö. (45), sabah namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Temel Bilgiç'i (60) boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, İnönü Mahallesi Yeni Camii önünde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö., sabah namazını kılıp camiden çıktıktan sonra caminin önünde çay içen Temel Bilgiç'e elindeki bıçakla saldırdı. Temel Bilgiç boğazından aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekrem Ö. gözaltına alınırken, Temel Bilgiç'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Ekrem Ö.'nün Temel Bilgiç'i bıçaklama anı kameralara yansıdı. Ekrem Ö., Temel Bilgiç'in boğazına bıçağı saplarken, Temel Bilgiç'in elini boğazına götürüp sendeleyerek yerden kalkması ve çevredekilerin Ekrem Ö.'yü durdurmak için çabalaması kameralara yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:29 Kaynak: DHA

Sabah, Akyazı, Güncel
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