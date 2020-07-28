SAKARYA Çatıda çıkan yangın 3 eve sıçradı - Son Dakika

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4004. Sokak'ta saat 16.00 sıralarında 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çatıdan yükselen alevler çevresindeki 3 binanın çatılarına sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zorlandı. İtfaiye ekipleri yangını yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 4 binada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:29

Kaynak: DHA

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