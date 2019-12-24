Sakarya çekici ile işlenen cinayette 3 kişi hakkında şikayette bulunuldu - Son Dakika

Çekici ile işlenen cinayette 3 kişi hakkında şikayette bulunuldu

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 'yol vermeme' nedeniyle çıkan tartışmada, çekici sürücüsünün ezerek öldürdüğü Fevzi Mumlu'nun (38) ailesi avukatı Cahit Yalçın Türkler, tutuklanan sürücü haricindeki 3 kişinin yargılanması için başvuruda bulundu. Türkler, 3 kişinin çekici sürücüsünün yanında olduğunu, haklarında dava açılması gerektiğini söyledi.

Olay, geçen yıl 15 Aralık günü Arifiye ilçesinde meydana geldi. Fevzi Mumlu, çekici sürücüsü Hakan Karatiken ile kendisine yol vermediği için tartıştı. Hakan Karatiken çekiyle, Fevzi Mumlu'nun bulunduğu araca çarparak durdurdu. Karatiken, iddiaya göre aracından inen Fevzi Mumlu'yu eşinin gözü önünde çekici ile ezerek öldürdü. Olayın ardından Hakan Karatiken tutuklandı.

Mumlu ailesinin avukatı Cahit Yalçın Türkler, olay sırasında asıl fail Hakan Karatiken'in yanında bulunan 3 kişinin yeniden yargılanması için Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Avukat Cahit Yalçın Türkler mahkemede tanık olarak dinlenen 3 kişinin yargılanması gerektiğini ifade ederek, 'Enterasan bir davayla karşılaştık, hunharca insan öldürülen bir olay. Gece müvekkilimin oğlu, asıl fail Hakan Karatiken ile yol verme meselesi nedeniyle münakaşa yaşıyor. Sonrasında asıl fail Hakan Karatiken'in patronu Engin D. ve onun yanında bulunan Fuat A. ve Hakkı Ü. olay anında Hakan Karatiken'in yanına geliyor. Bu sırada Fevzi Mumlu, aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor ancak burada Hakan Karatiken ve diğer 3 kişi kendi özel araçlarıyla Fevzi Mumlu ve eşinin aracını takip ediyor.ö dedi.

Olay sırasında Hakan Karatiken'in yanında olan ve cesaretlendiren patronu ve 2 arkadaşının olmaması durumunda olayın gerçekleşmeyeceğini belirten Cahit Yalçın Türkler, 'Karaçam mevkiinde aracın önünü kesiyorlar ve Hakan Karatiken kullandığı çekici ile Fevzi Mumlu'nun üzerinden geçerek ölümüne sebep oluyor. Buradaki asıl fail Hakan Karatiken, olay sırasında orada olan Engin D.?nin şoförü. Zaten olay yerine bu kişiler gelmese bu olay büyümezdi, ayrıca bu olay öncesi kovalama durumu var. Bu olay esnasında Hakan Karatiken'in patronu ve arkadaşları takip etmeselerdi, arkadaşları gelmeseydi asıl fail Hakan Karatiken olay yerine gidemez ve bu olay olmazdı. Görgü tanıklarına göre de bu isimlerden Hakkı Ü.?nün maktulün aracının yanına sopayla gittiği ve sonra kendi aracına döndüğü bilinmekte. Bu olayla alakası olmadığı yönündeki karar isabetsizdir. Neticede bu 3 fail olay yerinde olmasa bu asıl fail Hakan Karatiken'i cesaretlendirmese bu olayın yaşanması mümkün değil. Yargının bu hataya düşmesini kabullenemiyorum, dolayısıyla her 3 tanık hakkında yeniden davanın açılması zorunludur.ö diye konuştu.

Olay sonrası sigorta firmasının aileye yapması gereken ödemeyi yapmamasına da değinen Türkler, 'Sanığın üzerinden araç geçmesi bir kaza değil cinayettir, doğrudur ancak burada meydana gelen ölüm nedeniyle aileye hem kasko hem de trafik sigortası tarafından ödeme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yolla ilgili de başvuruyu yapacağız.ö dedi.