Sakarya Çocukları Vermek İstemeyince Silahını Ateşledi 1 Ölü, 1 Yaralı

Çocukları vermek istemeyince silahını ateşledi 1 ölü, 1 yaralıSakarya'nın Hendek ilçesinde, F.S. yeni evlendiği eşi Ş.S.'nin önceki evliliğinden olan 2 çocuğunu almak için eski eşi Emrah Okuyan'ın yanına gitti.

Çocukları vermek istemeyince silahını ateşledi 1 ölü, 1 yaralı



Sakarya'nın Hendek ilçesinde, F.S. yeni evlendiği eşi Ş.S.'nin önceki evliliğinden olan 2 çocuğunu almak için eski eşi Emrah Okuyan'ın yanına gitti. F.S. çocukları vermek istemeyen Emrah Okuyan'ı tabanca ile ateş ederek öldürürken, arkadaşını ise yaraladı.



Olay saat 11.00 sıralarında, Hendek Akpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde meydana geldi. Ş.S.(25) isimli kadın 32 yaşındaki Emrah Okuyan'dan yıllar önce boşanarak bir süre önce F.S.(32) ile evlendi. Ş.S. eşi F.S ile birlikte 2 çocuğunu almak için bu sabah Emrah Okuyan'ın evine gitti. F.S. iddiaya göre çocukları annesine vermek istemeyen Emrah Okuyan ile tartıştı. Sokak ortasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce F.S. tabancasını çıkarıp ateş etmeye başladı. F.S.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan 3'ü Emrah Okuyan'ın göğsüne, 1'i ise yanında bulunan arkadaşı Ş.Ç.'nin vücuduna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Emrah Okuyan olay yerinde yaşamını yitirirken, Ş.C. ise 112 Acil ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yerine gelen polis, F.S. ile Ş.S.'yi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emrah Okuyan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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