Sakarya, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Sakarya, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabına ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

Sakarya, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabına ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin, 12-19 Nisan'da, bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2020) 2. etabına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Sakarya, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabına ev sahipliği yapacak, System.String[]

Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin, 12-19 Nisan'da, bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2020) 2. etabına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 12-19 Nisan'da 8 etap olarak gerçekleştirilecek olan turun, Marmara'yı dolaşacağı bildirildi.

Geçen yıllardan farklı olarak İstanbul Beykoz'da start alacak ilk turun, bu yıl Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın gerçekleştirileceği Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde finish yapacağı belirtilen açıklamada, "Uluslararası organizasyonun 194 kilometrelik ikinci etabı ise Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayacak ve Bursa Uludağ Milli Parkı'nda sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin, geçen yıl olduğu gibi yine en iyi şekilde ev sahipliği yapacağı vurgulanarak, tüm bisiklet tutkunları, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu seyretmeye davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Sakarya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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