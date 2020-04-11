Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde korona vakasına rastlanılmadığını açıkladı - Son Dakika

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüsüne rastlanılmadığını açıkladı.



Sosyal medya hesaplarında Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüsünün belirtileri olan mahkumların revire çıkarılmadığı yönünde çıkan asılsız paylaşımlara Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir takım sosyal medya hesaplarında, Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmakta olan hükümlülerde, 2 haftadır ateş, halsizlik, bulantı, öksürük gibi korona virüsü belirtileri olmasına rağmen, hükümlülerin revire çıkartılmadığı ve teste tabi tutulmadıklarına dair yapılan paylaşımlara ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Sosyal medya hesaplarından yapılan, bahse konu paylaşımlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, ülkemizde korona salgınının baş gösterdiği 10 Mart 2020 günü ve sonrasında, Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilimizde bulunan diğer cezaevlerinde, herhangi bir Covid-19 vakasına rastlanılmamıştır. Virüsün cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular ile görevli personele bulaşmasını önlemek adına, her türlü tedbir alınmış olup, süreç tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - SAKARYA