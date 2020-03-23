Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan "koronavirüs" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan "koronavirüs" açıklaması

6 saat önce

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya'daki ceza infaz kurumlarında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmediğini bildirdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya'daki ceza infaz kurumlarında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmediğini bildirdi.

Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, bazı yerel basın ve yayın organlarında Hendek Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün koronavirüs şüphesiyle Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldığına dair yer alan habere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zorunluluğunun oluştuğunu belirtti.

Bugün ve öncesinde Hendek Açık Ceza İnfaz Kurumundan herhangi bir hükümlünün koronavirüs şüphesiyle Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edilmediğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:

"Basında bahsi geçen, Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan S.İ. isimli şahıs, 23 Mart'ta meme kanseri rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Onkoloji Polikinliğine nakledilmiş, aynı gün ileri tetkiklerin yapılması için Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edilmiştir. Tetkikler neticesinde hükümlünün mevcut sağlık durumu da göz önünde bulundurularak durumun hassasiyetine binaen Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsünde gözetim altına alınmış olup tedavisine devam edilmektedir."

Dursun, il sınırları dahilinde bu süreç boyunca ceza infaz kurumlarında herhangi bir koronavirüs vakasının tespit edilmediğini vurgulayarak, "Ceza infaz kurumlarımızda gerekli tedbirler en üst seviyede alınmış ve süreç tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:48 Kaynak: AA

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