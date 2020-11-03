Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğüne atanan Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti.
Serdivan ilçesindeki bölge müdürlüğüne gelen Lütfi Dursun'u, Velioğlu karşıladı.
Velioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başsavcı Dursun da göreve yeni atanan Velioğlu'na ve AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika