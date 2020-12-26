Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'e iadeiziyarette bulundu.
Makamda gerçekleşen ziyarette Özten, Dursun'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özten, "Sayın Başsavcımızın yaptığı ziyaretten son derece memnun olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Dursun da Özten'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA
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