Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Köse, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Başsavcı Köse, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "ebru sanatı değil, müsilaj", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in "topun peşinde" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Üç kategorideki fotoğrafları beğeniyle incelediğini belirten Köse, emeği geçenleri tebrik etti.