Üye Girişi
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2021 09:16
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Köse, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Başsavcı Köse, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "ebru sanatı değil, müsilaj", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in "topun peşinde" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Üç kategorideki fotoğrafları beğeniyle incelediğini belirten Köse, emeği geçenleri tebrik etti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 09:28 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi
Masterchef Danilo eşine 09:14 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı! Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!

Son Dakika Haberleri
09:29 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu!
09:27 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi
09:17 OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu
09:13 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!
09:06 Sigaraya 2 TL'lik zam! ÖTV zammı da kapıda!
09:03 Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek
08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor
08:49 Dünya Eşitsizlik Raporu: En zengin yüzde 10 tüm gelirin yüzde 54.5'ini alıyor
08:34 Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!
08:28 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Aralık Çarşamba altın fiyatları
Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu!         
09:30
OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu         
09:17
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 09:37:57. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement