Son Dakika › Güncel › Sakarya'da 1 çift 'Evet' demek için 29 Şubat'ı seçti - Son Dakika
Sakarya'da 1 çift 'Evet' demek için 29 Şubat'ı seçti
6 saat önce
Sakarya'da 1 çift dört yılda bir gelen 29 Şubat'ta 'Evet' demek için nikah dairesine başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
Sakarya'da 1 çift dört yılda bir gelen 29 Şubat'ta 'Evet' demek için nikah dairesine başvurdu.
Şubat'ın 29 çektiği artık yılın 2016'ya denk gelmesi ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor. 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenmek isteyen 1 çift Adapazarı Belediyesine bağlı Nikah Dairesine başvurduğu öğrenildi. - SAKARYA
Son Dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi