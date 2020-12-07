Sakarya'da 1 haftada izinsiz dışarı çıkan 316 kişiye 434 bin lira ceza - Son Dakika

Sakarya'da son 1 haftada hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında izinsiz dışarı çıkan 316 kişiye 434 bin lira para cezası kesildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağıyla ilgili 1 haftalık bilançoyu açıkladı. Sakarya polisi, 7 günde hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde ve hafta sonu "tam kapanma" şeklinde uygulanan sokağa çıkma yasağında kuş uçurmadı. Ekipler, son 1 haftada hafta içi belirli saatlerde uygulanan sokak yasağını 17 kişinin ihlal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada hafta sonu yasağını delen kişi sayısının ise 142 olduğu belirtildi. Kent genelinde toplamda 316 kişiye 434 bin 240 TL para cezası kesildi. Sakarya Emniyeti, bundan sonraki uygulamalarda çalışmaların büyük bir hassasiyet içerisinde sürdürüleceğinin mesajını verdi. - SAKARYA