Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında (2) - Son Dakika

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Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında (2)
7 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Erenler ilçesinde kazada hayatını kaybeden Orhan Dağ için Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Sakarya'nın Erenler ilçesinde kazada hayatını kaybeden Orhan Dağ için Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Dağ ailesi, yakınları ve Orhan Dağ'ın daha önce formasını giydiği Hendek Gençlikspor ve Hendek Boğazspor kulüplerinin futbolcuları katıldı. Orhan Dağ'ın cenazesi Çamlıca Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya),
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