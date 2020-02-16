Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında (2) - Son Dakika

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında (2)

7 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Erenler ilçesinde kazada hayatını kaybeden Orhan Dağ için Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kazada hayatını kaybeden Orhan Dağ için Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Dağ ailesi, yakınları ve Orhan Dağ'ın daha önce formasını giydiği Hendek Gençlikspor ve Hendek Boğazspor kulüplerinin futbolcuları katıldı. Orhan Dağ'ın cenazesi Çamlıca Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya),


Çamlıca Mahallesi, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
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