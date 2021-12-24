Sakarya'da 1 kişinin ölümünde 'sahte içki' şüphesi - Son Dakika

SAKARYA'da Yunus U. (55), sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adapazarı ilçesinde salı akşamı, iddiaya göre, evinde sahte içki içen Yunus U., rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan Yunus U., gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yunus U.'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak inceleme sonucu belli olacak.
Kaynak: DHA
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