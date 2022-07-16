Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi

16.07.2022 19:18
Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ormana ekili 10 bin 476 kök Hint keneviri ve 5 kilo esrar ele geçirildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ormana ekili 10 bin 476 kök Hint keneviri ve 5 kilo esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek Yeşilyurt Soğuksu Mahallesi'nde ormanda kenevir ekildiğini tespit etti. Yapılan operasyonla ormana ekilen 10 bin 476 kök Hint keneviri ile 5 kilo esrar ele geçirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramalarda kenevirlerin arasına saklanan A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kenevirler imha edilmek üzere söküldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Kenevir, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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