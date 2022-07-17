Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Hendek ilçesi Yeşilyurt Soğuksu Mahallesi sınırları içerisinde ormanlık araziye kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde arazide, kenevir bitkileri arasına saklanan A.T. (53) yakalandı. Arazide yapılan aramalarda 10 bin 476 kök dizili vaziyette Hint keneviri ve yaklaşık 5 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi olarak değerlendirilen yeşil bitki ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da 10 bin 476 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

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